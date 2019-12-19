وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاتهامات التي وجهها مجلس النواب الأمريكي للرئيس دونالد ترامب بــ " المُختلقة ". وقال بوتين - خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع الخامس عشر اليوم الخميس -: " إن اتهامات مجلس النواب الأمريكي لترامب مختلقة"، متوقعا أن يبقى ترامب رئيسا للولايات المتحدة بالرغم من الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب ضده . الخميس -: " إن اتهامات مجلس النواب الأمريكي لترامب مختلقة"، متوقعا أن يبقى ترامب رئيسا للولايات المتحدة بالرغم من الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب ضده .

وكان مجلس النواب الأمريكي اتهم الليلة الماضية رسميا الرئيس دونالد ترامب باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس وأحاله للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، ليصبح ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يخضع لإجراء العزل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: اتهامات النواب الأمريكي لترامب مختلقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.