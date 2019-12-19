استشهاد 28 ألفا من القوات العراقية منذ عام 2003

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الخميس استشهاد أكثر من 28 ألفا من قواتها منذ عام 2003 وحتى الآن.
وأوضحت مديرية شئون الشهداء والجرحى في الوزارة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- إن عدد الشهداء منذ عام ٢٠٠٣ وحتى الآن بلغ 28600 شهيد، مشير إلى أن عدد المصابين بلغ ثلاثة أضعاف عدد الشهداء، مبينة أن الإصابات تنوعت بين إصابةمتوسطة وخفيفة وشديد.
وبدأت عملية غزو العراق في 20 مارس 2003م، من قبل قوات الائتلاف بقياده الولايات المتحدة الأمريكية وأطلقت عليه تسمية ائتلاف الراغبين وكان هذا الائتلاف يختلف اختلافاً كبيرا عن الائتلاف الذي خاض حرب الخليج الثانية لأنه كان ائتلافاً صعب التشكيل واعتمد على وجود جبهاتداخلية في العراق متمثلة في الشيعة في جنوب العراق بزعامة رجال الدين والأكراد في الشمال بزعامة جلال طالباني ومسعود برزاني. وشكلت القوات العسكرية الأمريكية والبريطانية نسبة %98 من هذا الائتلاف.
وتسببت الحرب في أكبر خسائر بشرية في المدنيين العراقيين في تاريخ العراق وتاريخ الجيش الأمريكي منذ عدة عقود بسبب المقاومة العراقية، وانتهى الاحتلال الامريكي للعراق رسميا في 15 ديسمبر 2011م، بإنزال العلم الأمريكي في بغداد وغادر آخر جندي أمريكي العراق في 18 ديسمبر 2011م.
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