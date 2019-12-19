بوتين: الهجمات الإرهابية في بيسلان أسوأ حدث واجهته

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أسوأ حدث واجهه منذ توليه السلطة، وقال: "الهجمات الإرهابية في بيسلان، ومأساة نورد أوست"، هو أسوأ الأحداث التي واجهتني.. لا يمكنني نسيان ذلك".

وفي جوابه عن سؤال حول أكثر الأوقات إيجابية خلال حكمه، وما إذا كان يعتبر نفسه "شخصية تاريخية"، أكد

بوتين أن أجيال المستقبل هي التي ستقيّم أداءه وما قدمه لروسيا.

يذكر أن جمهورية أوسيتيا الشمالية شهدت مذبحة إرهابية في مدرسة بيسلان قبل أكثر من 15 سنة، وأودت بحياة أكثر من 300 شخص بينهم مئة وستة وثمانون

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طفلا.

واحتجزت مجموعة من الإرهابيين في 23 أكتوبر 2002 أكثر من 900 رهينة في مسرح دوبروفكا بموسكو، خلال عرض موسيقي حمل اسم "نورد أوست"، وهددوا بقتلهم جميعا ما لم تستجب السلطات الروسية لمطالبهم بسحب قواتها من الشيشان في غضون 3 أيام.

ومع انتهاء المهلة ووصول المفاوضات إلى طريق مسدود، اقتحمت الأجهزة الأمنية المسرح لتحرير الرهائن في عملية أسفرت عن سقوط 137 قتيلًا.