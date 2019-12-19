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الصين تدعو لمعالجة القضايا الإنسانية في سوريا مع الاحترام الكامل لسيادتها

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 أكدت الصين ضرورة معالجة القضايا الإنسانية في سوريا بالشكل الملائم مع الاحترام الكامل لسيادة ووحدة واستقلال سوريا وسلامتها الإقليمية.


 قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" - في تصريح اليوم الخميس، تعليقًا على

مناقشات مجلس الأمن بشأن المساعدات الإنسانية في سوريا والاختلافات الدائرة بهذا الشأن - إن "الصين تولي أهمية كبيرة للوضع الإنساني في سوريا، وقدمت لسنوات قدرا كبيرا من المساعدات الإنسانية لسوريا في نطاق إمكانياتها".


 أضاف شوانغ أن جميع الأطراف في مجلس الأمن تعقد مشاورات بشأن مشاريع قرارات حول المساعدات الإنسانية لسوريا، وشاركت الصين بنشاط في المناقشات ذات الصلة، وستواصل بذل جهودها الخاصة لمعالجة الخلافات بين مختلف الأطراف والتوصل إلى اتفاق.
 

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