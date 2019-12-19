الجامعة العربية تدرس إجراءات بعد فتح البرازيل مكتبا في القدس

عقدت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، اجتماعا طارئا في دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدول العربية إزاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها البرازيل بفتح مكتب تجاري في القدس المحتلة.

وترأس الاجتماع، الذي يعقد بناء على طلب من دولة فلسطين، سفير العراق ومندوبها الدائم لدى الجامعة أحمد الدليمي.

وطالب سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح بموقف عربي من فتح الخطوة البرازيلية.

وقال اللوح، خلال الاجتماع الطارئ، إن "هذه الخطوة تعتبر انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، واستهتارا بقرارات جامعة الدول العربية على مستوى القمة والوزاري والمندوبين الدائمين والتي حذرت البرازيل في أكثر من مناسبة من الإخلال بالمكانة القانونية لمدينة القدس".

ودعا السفير الفلسطيني، الحكومة البرازيلية إلى التراجع عن هذه السياسات المغامرة التي تضر بمصالح الشعب البرازيلي ولا تساعد في تحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يصدر عن الاجتماع بيان يتضمن الموقف العربي الجماعي إزاء الخطوة التي قامت بها البرازيل بالإضافة إلى الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وضرورة توفير الحماية الدولية.