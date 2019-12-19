الملكة إليزابيث تحدد خطط الحكومة في افتتاح دورة البرلمان البريطاني

حددت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، اليوم الخميس، ملامح وخطط برنامج حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد فوز حزبه المحافظ، في الانتخابات المبكرة التي أجريت الأسبوع الماضي.

جاء ذلك خلال افتتاح الملكة (93 عاما) للدورة الجديدة للبرلمان البريطاني.

وقالت إن أولوية الحكومة هي تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي و"الاستفادة القصوى من الفرص" الناتجة عن الخروج.

وأضافت الملكة أن الحكومة تريد التفاوض بشأن اتفاقيات تجارة ليبرالية مع "الاقتصاديات الدولية الرائدة" و"تحقيق أولويات الشعب" وتشمل زيادة تمويل قطاع الصحة.

وقالت لأعضاء البرلمان "أولوية حكومتي هي مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير".

وأضافت "سيسعى الوزراء، بعد ذلك، إلى إقامة علاقة مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بناء على اتفاقية تجارة حرة تعود بالنفع على المملكة المتحدة بأكملها. وسيبدأون أيضا مفاوضات تجارية مع الاقتصادات العالمية الرائدة الأخرى".

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