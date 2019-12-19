«البوندستاج» يناشد الحكومة حظر نشاط حزب الله في ألمانيا

ناشد البرلمان الألماني «بوندستاج»، اليوم الخميس، الحكومة الاتحادية حظر نشاط جماعة حزب الله اللبنانية في ألمانيا.

وأقر البرلمان الألماني «بوندستاج» مذكرة تنادي بذلك، وافقت عليها الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم في ألمانيا وهي حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، وكذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى جانب الحزب الديمقراطي الحر.

كان الاتحاد الأوروبي أدرج الجناح العسكري للجماعة على قائمة الإرهاب في عام 2013. ولكن بريطانيا صنفت التنظيم برمته على أنه تنظيم إرهابي في مارس الماضي، وتبعت ذلك هولندا والولايات المتحدة الأميركية وكندا.

وسوف تفحص الحكومة الألمانية حالياً حظر نشاط الجماعة الذي يطالب به البرلمان.

وجاء في المذكرة، التي صادق عليها البرلمان الألماني اليوم والمقدمة من الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم، أن «البرلمان الألماني (بوندستاج) يناشد الحكومة الاتحادية فرض حظر على نشاط جماعة حزب الله، كي لا يتم التسامح إزاء أي نشاط في ألمانيا يتم من جانب ممثلين للتنظيم الذي يعارض أفكار التفاهم بين الشعوب».

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