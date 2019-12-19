كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فيما يلى نستعرض معكم العناوين الرئيسية فى المؤتمر الصحفى السنوى للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الخميس.

عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كشف الرئيس الروسي، في المؤتمر الصحفي السنوي له، بأنه: "يمكنك التعبير عن سؤالك كما لو أن رئاسة ترامب تقترب من نهايتها. لست متأكدًا من ذلك. مشروع قانون المساءلة لا يزال بحاجة إلى المرور عبر مجلس الشيوخ حيث يتمتع الجمهوريون بقدر ما أعرف بأغلبية".

وقال "بوتين": "من غير المحتمل أنهم يريدون عزل ممثل عن حزبهم من السلطة بناءً على ما هو في رأيي أسباب ملفقة تمامًا"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

تمديد معاهدة ستارت الجديدة

أعلن "بوتين"ك "نحن مستعدون حتى نهاية العام لتمديد الاتفاقية الحالية، معاهدة ستارت الجديدة".

وأضاف الرئيس الروسي: "الآن إذا تلقينا خطابًا غدًا - فنحن على استعداد للتوقيع عليه وإرساله مرة أخرى إلى واشنطن".

وأوضح: "ولكن حتى الآن لم يكن هناك إجابة على أي من اقتراحاتنا. وبدون معاهدة ستارت الجديدة، لا يوجد شيء للحد من سباق التسلح. وهذا، في رأيي، أمر سيء".

تقدم المشروعات الوطنية الروسية

قال "بوتين": أعتقد أنه ليست هناك حاجة لمراجعة أي شيء من حيث المبدأ. تم تقديم المسؤولية الفردية عن تقدم المشاريع، ويمكن تعزيزها. من بين 38 هدفًا تم تحديدها لهذا العام، نعتبر أن 26 هدفًا قد تحقق".

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فضيحة المنشطات الروسية

أشار الرئيس الروسي، إلى أنه: "يجب أن تكون أي عقوبة فردية. إذا كان شخص ما مذنبًا لشيء محدد، فهذا طبيعي تمامًا وعادل".

وأوضح "بوتين": "إذا لم يكن لدى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أي مطالبات ضد اللجنة الأولمبية الوطنية، فيجب السماح لفريقنا بالمشاركة تحت علمه. تعامل مع أشخاص محددين".

وقال: "نحن نبذل قصارى جهدنا للتأكد من أن الرياضة الروسية نظيفة".

محادثات السلام في أوكرانيا

أكد "بوتين"، أنه لا يوجد شيء غير اتفاقات مينسك (السلام)، موضحًا: "كنت قلقًا بالطبع من بيان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ... بأنه يمكن تنقيحها. إذا بدأت مراجعة لاتفاق مينسك، فإن الموقف قد يدخل في طريق مسدود".

ولفت، أن: "الحوار المباشر على دونباس ضروري. إنه غير موجود".

محادثات الغاز في أوكرانيا

تابع الرئيس الروسي: "هذا موضوع صعب وحساس للغاية. نود أن نحل هذه المشكلة".

وقال "بوتين": "سوف نبحث عن حل مقبول لجميع الأطراف، بما في ذلك أوكرانيا. هذا على الرغم من بناء البنية التحتية مثل نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 وتورك ستريم. سوف نحافظ على عبور الغاز عبر أوكرانيا".

واختتم "بوتين حيثه، قائلًا: "ليست لدينا رغبة في تفاقم الوضع في قطاع الطاقة أو استخدام هذا للتأثير على الوضع في أوكرانيا نفسها".