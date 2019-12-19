كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة باكستانية تصدر أمرا غريبا بشأن برويز مشرف إذا مات قبل إعدامه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة باكستانية خاصة أمرًا غريبًا، اليوم الخميس، لكن يبدو أنه رمزي للحاكم العسكري السابق برويز مشرف، قائلة، إن جثته يجب أن تُجر إلى البرلمان وتشنقها لمدة ثلاثة أيام إذا مات قبل إعدامه.

وجاء إعلان، اليوم الخميس، بعد أن قالت الحكومة، إنها وجدت عيبًا في الحكم، ويبدو أنها تقف في انقسام بين الجيش والقضاء، وقال محامو الجنرال، إنه يعتزم الاستئناف، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأصدرت المحكمة تعليمات إلى منفذي القانون بالقبض على برويز مشرف، الذي يتلقى حاليًا علاجًا طبيًا في دبي، لضمان تنفيذ حكم الإعدام.

وفالت: "لكن إذا عثر عليه ميتًا مسبقًا، يتم سحب جثته (يجب) إلى إسلام أباد، في باكستان، وشنقه لمدة ثلاثة أيام".

وكما أوردت وكالة "رويترز"، وصف الخبراء القانونيون التعليمات بأنها غير دستورية، حتى لو كانت رمزية.

وقال محامو مشرف، إنهم سيستأنفون الحكم أمام المحكمة العليا، التي من غير المحتمل أن تعارضها الحكومة، صاحبة الشكوى في قضية الخيانة.

بعث الحكم بالمرارة عبر الجيش، الذي حكم باكستان لنحو نصف تاريخ البلاد. واتهم الجيش المحكمة بتجاهل الإجراءات القانونية ودافع عن الوطنية لمشرف. وقال إن الحكم تسبب في "الألم والكرب" في صفوفه.

وقال النائب العام، أنور منصور خان، إن برويز مشرف لم يُمنح محاكمة عادلة، حيث اتخذ خط الجيش في مواجهة بين القضاء والجيش.

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حكمت المحكمة على مشرف بالإعدام يوم الثلاثاء بعد إدانته بتهمة الخيانة العظمى بتخريب الدستور في عام 2007.

لا يوجد سوى سابقة واحدة - حكمت المحكمة على قاتل متسلسل شنقا في مكان عام وجثته مقطوعة إلى 100 قطعة أمام عائلات الضحايا. المحاكمة لم تنفذ.

وقالت وزيرة الإعلام، فردوس آشيق عوان، يوم الأربعاء، إن الفريق القانوني للحكومة وجد "ثغرات ونقاط ضعف" في حكم الإعدام الأصلي بعد أن أطلع المحامون رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على القضية.

وقال مشرف (76 عاما) الذي حوكم وحكم عليه غيابيًا في دبي، إن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية.

نشأت التوترات بعد أن ألغت المحكمة العليا تمديد الخدمة لمدة ثلاث سنوات منحته الحكومة لقائد الجيش الجنرال قمر جافيد باجوا.

استولى برويز مشرف على السلطة في انقلاب في العام 1999 وحكم في وقت لاحق رئيسا للبلاد.

في نوفمبر 2007، قام برويز مشرف بتعليق الدستور وفرض حكم الطوارئ، مما أثار احتجاجات. استقال في عام 2008 لتجنب تهديد الاقالة.

عندما أعيد انتخاب نواز شريف ، الذي أطاح به مشرف في عام 1999، كرئيس للوزراء في عام 2013، بدأ محاكمة خيانة ضد مشرف وفي عام 2014، وُجهت إليه تهمة الخيانة العظمى.