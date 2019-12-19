كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اشتباكات في مجلس الأمن الدولي حول تقديم المساعدات لسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتكى كل من روسيا والصين مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وخطوط الصراع إلى أكثر من مليون سوري في مناطق ذات غالبية يسيطر عليها المتمردون.

ومنذ عام 2014، أرسل مجلس الأمن المساعدات من خلال أربعة معابر حدودية - باب السلام وباب الهوى في تركيا، واليربية في العراق، والرمثا في الأردن.

ونشرت روسيا والصين، حليفتان الرئيس السوري بشار الأسد، قرارًا منافسًا يسعى لإغلاق نقاط العبور في العراق والأردن، تاركًا اثنتين فقط في تركيا بينما لم يضيف الثالث المقترح في القرار المنافس. وستجدد العملية عبر الحدود لمدة ستة أشهر فقط.

ووقف مبعوثون من الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن، والذين يقضون فترة عضوية مدتها سنتان، خارج القاعة يوم الثلاثاء للتعبير عن دعمهم لتجديد "الآلية" عبر الحدود. وحذروا من أن "عواقب عدم تجديد الآلية ستكون كارثية".

وناقش المجلس المؤلف من 15 عضوا القرارات المتنافسة خلف الأبواب المغلقة يوم الأربعاء.

وقال السفير الروسي "نيبينسيا فاسيلي أليكسييفيتش" إن قرار مقدمي مشروع القرار "لا علاقة له بالوضع الحقيقي على الأرض"، مما يشير إلى أن موسكو ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده إذا تم طرحه للتصويت.

ورد سفير بريطانيا "كارين بيرس"، "في السنوات القليلة الماضية، لم يتغير الوضع ماديًا لتفادي الحاجة إلى المساعدات عبر الحدود".

أما بالنسبة للمعبر الخامس في تل أبيض في تركيا، فقالت "نفضل أن يكون لدينا معبر خامس مثل الأمم المتحدة".

وأضافت، إنه إذا كانت هناك حاجة إلى حل وسط، فقد يكون العبور الخامس شيئًا يحتاج مجلس الأمن إلى العودة إليه في تاريخ لاحق.

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وقال السفير الألماني كريستوف هوسجن إن المشاركين الثلاثة في تقديم مشروع القرار سيحتاجون إلى التوصل إلى قرار.

وأضاف "لسنا متأثرين بأي تهديدات باستخدام حق النقض، فنحن مضطرون للنظر في الاحتياجات الإنسانية حسب الموضوعية، وحسب الحاجة.

وأوضح السفير، رسالتنا إلى روسيا كما كانت من قبل - يرجى مراعاة القانون الدولي الإنساني والتأكد من أن الأشخاص الذين يعانون في هذه الحرب الرهيبة التي استمرت فترة طويلة جدًا، ويمكن إيقاف هذه المعاناة".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في تقرير تم توزيعه يوم الاثنين: "ليس لدى الأمم المتحدة وسيلة بديلة للوصول إلى المحتاجين في المناطق التي يتم فيها تقديم المساعدات عبر الحدود".

وفي العام الماضي، امتنعت روسيا والصين عن التصويت بـ 13-0 والذي سمح بنقاط العبور. وتنتهي صلاحية القرار الحالي في 10 يناير وقال دبلوماسيون انهم يتوقعون مفاوضات صعبة.

وأعلن جوتيريس أن عام 2019 شهد "تدهورًا إضافيًا لحالة إنسانية بالغة الصعوبة أصلًا للناس في جميع أنحاء سوريا، حيث لا يزال أكثر من 11 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة".

ومع اقتراب العام من نهايته، قال الأمين العام إنه "قلق بشكل خاص من تأثير الهجوم العسكري المحتمل الشامل في الشمال الغربي على السكان المستضعفين بالفعل، بينما يراقب بقلق أيضًا تأثير الأعمال العدائية المستمرة في الشمال الشرقي، وكذلك زيادة التوتر في الجنوب.

وفي أبريل، شنت القوات الحكومية السورية وحلفاؤها هجومًا بريًا وجويًا على شمال غرب سوريا، آخر الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون في البلاد. وقتل أكثر من 1000 مدني، وفقًا للأمم المتحدة، بينما تشرد مئات الآلاف منذ بدء التصعيد.