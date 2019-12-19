جمارك سبتة تضبط 2,6 مليار في سيارة مهاجر مقيم في ألمانيا

ضبطت عناصر الجمارك العاملة في معبر باب سبتة، ليلة أمس الأربعاء، مبالغ مالية مهمة بالعملة الصعبة تقدر قيمتها بحوالي 26 مليون درهم (2,6 مليار سنتيم).

وأفاد مصدر جمركي لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عناصر إدارة الجمارك، والضرائب غير المباشرة في منطقة الوصول في معبر باب سبتة، وخلال عملية مراقبة روتينية للسيارات العابرة، تمكنت من ضبط 17 مليون و264 ألفا و600 كرونة دانماركية، و120 ألفا و180 فرنكا سويسريا.

وأوضح المصدر ذاته أن المبالغ المحجوزة بالعملة الصعبة تعادل ما يزيد عن 25 مليونا و915 ألف درهم، مشيرا إلى أن هذه المبالغ المالية عثر عليها مدسوسة بعناية في الكرسي الخلفي لسيارة مرقمة في ألمانيا، كان يقودها مهاجر مغربي مقيم بالخارج في طريقه لدخول التراب الوطني.

و تمت إحالة المعني بالأمر على الشرطة القضائية في ولاية أمن تطوان، وذلك لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.