- 1/2
- 2/2
عائشة مجيب – صحافية متدربة
اختارت الجماهير الرجاوية اللاعب سفيان الرحيمي رجل مباراة أمس، التي جمعت الفريق الأخضر بضيفه حسنية أكادير، على أرضية ملعب محمد الخامس، برسم مؤجل الجولة السادسة من البطولة الوطنية الاحترافية.
ونشرت الصفحة الرسمية للقلعة الخضراء بالفايسبوك، صورة لسفيان الرحيمي، مرفوقة بعبارة: ” أداء جيد للراحيمي، الذي يظهر على تألقه مباراة تلو الأخرى، هنيئا لكل مكونات الفريق بهذا الانتصار الذي يعني الكثير”.
ووقع نجم الرجاء الشاب في لقاء الأمس، الهدف الأول للقلعة الخضراء، بالدقيقة 17، بعد تسديدة من ضربة خطأ.
وبهذا الفوز إرتقى النادي الأخضر للمركز الخامس برصيد 14 نقطة، مع مبارتين ناقصتين، في المقابل ظل غزالة سوس بالرتبة العاشرة، وتجمد رصيده عند 8 نقاط مع ثلاث مباريات ناقصة.
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير الرجاء تختار رحيمي رجل مباراة الحسنية- صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.