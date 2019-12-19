جماهير الرجاء تختار رحيمي رجل مباراة الحسنية- صورة

عائشة مجيب – صحافية متدربة

اختارت الجماهير الرجاوية اللاعب سفيان الرحيمي رجل مباراة أمس، التي جمعت الفريق الأخضر بضيفه حسنية أكادير، على أرضية ملعب محمد الخامس، برسم مؤجل الجولة السادسة من البطولة الوطنية الاحترافية.

ونشرت الصفحة الرسمية للقلعة الخضراء بالفايسبوك، صورة لسفيان الرحيمي، مرفوقة بعبارة: ” أداء جيد للراحيمي، الذي يظهر على تألقه مباراة تلو الأخرى، هنيئا لكل مكونات الفريق بهذا الانتصار الذي يعني الكثير”.

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ووقع نجم الرجاء الشاب في لقاء الأمس، الهدف الأول للقلعة الخضراء، بالدقيقة 17، بعد تسديدة من ضربة خطأ.

وبهذا الفوز إرتقى النادي الأخضر للمركز الخامس برصيد 14 نقطة، مع مبارتين ناقصتين، في المقابل ظل غزالة سوس بالرتبة العاشرة، وتجمد رصيده عند 8 نقاط مع ثلاث مباريات ناقصة.