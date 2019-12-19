وفاة الطفلة كوثر بمراكش.. أسرتها تنتظر نتائج تشريح جثتها اليوم الخميس

تنتظر أسرة الطفلة كوثر بوجليل، اليوم الخميس، نتائج تشريح جثتها، بعدما توفيت، صباح الأحد الماضي، في قسم العناية المركزة في مستشفى الأم والطفل، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

وقال أحد أقرباء الهالكة، في حديث له مع “اليوم 24″، إنه من المرتقب أن يتم الإفراج عن نتائج تشريح الجثة، في الساعات المقبلة.

وأوضح المتحدث نفسه أن والدة الطفلة تعيش على وقع الصدمة؛ إذ إنها منهارة بسبب وفاة طفلتها الصغيرة، أما والدها فهو لا يستوعب ما يجري من حوله، ويطالب بحق طفلته وفتح تحقيق نزيه.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، أمر، أول أمس الثلاثاء، بتشريح جثة الطفلة كوثر بوجليل، التي توفيت، صباح الأحد الماضي، في قسم العناية المركزة في مستشفى الأم، والطفل، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش.

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وحسب المعطيات المتوفرة، استمعت الشرطة القضائية في مراكش إلى مجموعة من الأطر الصحية، يوم أول أمس الثلاثاء، بينما استمعت إلى بعض أفراد أسرتها، الاثنين الماضي.

يذكر أن الطفلة كانت تبلغ قيد حياتها 13 سنة، وهي منحدرة من إحدى دواوير قيادة “توامة” في إقليم الحوز، وقد توفيت حوالي منتصف ليلة السبت الماضي، في قسم العناية في المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، (جناح الأطفال)، في مراكش.

وأوردت المصادر ذاتها أن الطفلة كانت قد أصيبت بكسر على مستوى ورك رجلها اليسرى، فحملتها أسرتها إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش، يوم 02 دجنبر الجاري، ولم تجر لها العملية الجراحية إلا يوم الاثنين 09 من الشهر نفسه، وبعدها نقلت إلى مصلحة العناية المركزة في غيبوبة تامة.