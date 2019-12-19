إطلاق حملة "مئة مصطلح من الألفاظ اليومية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أَطلقت لجنةُ مُتابعة قضايا التّعليم العربيّ، تزامُنًا مع اليوم العالميّ للّغة العربيّة، والذي صادف أمس، الأربعاء، مُبادرتها ضمن مشروع عام اللّغة العربيّة والهوّية، تحت شعار "بالعربيّة نعتَزُّ ونرتقي".

والمبادرة عبارة عن نشر نحو مئة منشور، يهدف إلى تصحيح الأَخطاء اللُّغوية الشائعة في اللُّغة العربيّة، مثل؛ "مبروك" والكلمة الصَّحيحة هي مبارك، "كلُّي آذان صاغية" والجملة الصَّحيحة "كلَّي آذان مُصغية" المفصَّلة مع الشَّرح وتصحيح الأخطاء الشائعة في النّحو والإِعراب، بِالإِضافة إلى ترجمة دقيقة لعددٍ من الكلمات العربيّة المستخدمة في اللُّغة المحكيَّة بين المواطنين العرب الفلسطينيين في البلاد والّتي أَصبحت جزءًا من الحديث اليومي إضافة إِلى تعريبها أحيانًا كثيرةً لتظهرَ وكأنَّها جزءٌ منَ اللُّغة العربيَّة ومن هذه الكلمات نجدُ كمًّا هائلًا؛ כְדָאי- محبَّذ/ مستحسن، דֶּרֶּךְ אַּגַּב- على فكرة. ورد ضمن لائحة الكلمات عددٌ منَ الكلمات العاميَّة ضمنَ أَصلها الفَصيح، مثل؛ "إيش" في العاميَّة الَّتي أَصلها في الفصحى "أَيْ شيءٍ"، "بحبح" في العامية الَّتي أصلها بالفصحى البحبوح وهو الواسع، الفضفاض إضافة إلى بعضٍ من الكلمات العربيَّة المتداولة في المحكيّة الفلسطينيّة النطق وهي ذات أصولٌ أعجمية.

بدأ طرح هذه الموادّ على روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ من خلال المنصّات التّابعة للجنة متابعة قضايا التّعليم؛ صفحتها على الفيسبوك، الإنستغرام. كلّ ذلك تمَّ بشكلٍ تفاعليٍّ معهم حيث يحصل المتلقي على سؤالٍ وإجابةٍ من خلال متابعته للصَّفحات المختلفةِ للَّجنة.

كما تم نشر فيديو ترويجي للمشروع، بالتعاون مع الخطاط د. سعيد النهري، الذي خط شعار المشروع "بالعربيّة نعتزُّ ونرتقي"، وسيتمُّ اختتام العام الأوَّل لمشروع اللغةِ العربيّة والهويّة بحملةٍ إِعلاميَّة حول المصطلحات العربيّة وسترافقه فيديوهات لتعزيز اللّغة العَربيّة وأُغنية اختتاميه سيُعلَن عنها لاحقا.

من الجدير ذكره أَنَّ مشروع عام اللغة العربيّة والهوّية يقومُ بدعمٍ وتمويل من مؤسَّسة التعاون. وجرى التعاون على إنتاج مضامين منشوراتِ الحملة والعمل الإبداعيّ بينَ لجنة متابعة قضايا التّعليم وطاقمها، طالبة الدكتوراه شيرين برغوث، ومركزة المشروع نرمين موعد، والإعلامي مصطفى قبلاوي، ورغدة بسيوني الحاصلة على لقب أول في اللغة العربيّة، ومكتب CDA للتصميم والإعلان، ومُبادرة مصطلحات اللغة العبرّية وترجمتها الدقيقة بالعربية، تمّت بالتعاون بين اللجنة ومجمع اللّغة العربيّة، حيثُ سيَصدُرُ قريبًا كتيُّبٌ يحتوي على ترجمة مئة مصطلح.

واقع التّعليم العربي: الفجوّات في التحصيل ومكانة اللّغة العربيّة- دور ومسؤولية السُّلطات المحلّيّة

وفي نفس السيّاق، عقدت يوم أمس لجنة متابعة قضايا التَّعليم واللَّجنة القطريَّة لرؤساء السُلطات المحليَّة العربيَّة ومجلس كفر كنا المحليَّ مؤتمر "رؤساء السُّلطات المحليَّة العَربيّة ومديري ومديرات أقسام التربيّة والتّعليم، تحت عنوان "واقع التعلّيم العربي: الفجوّات في التحصيل ومكانة اللّغة العربيّة- دور ومسؤولية السُّلطات المحلّيّة"، الذي تزامن مع الاحتفال باليومِ العالميّ للُّغة العربيّة، في قاعة المؤتمرات في مبنى مجلس كفر كنّا المحلّي، بمشاركة رؤساء سلطات محلية عربية ومديري ومديرات أقسام التربية والتعليم وأقسام الشبيبة، أكاديميين ومهنيين وتربويين.

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افتتح المؤتمر بكلماتٍ ترحيبية ومداخلات شارك بها، رئيس مجلس كفر كنا المحلي د. يوسف عواودة، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السُلطات المحليّة العربيّة المحامي مُضر يونس، رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي د. شرف حسّان، ورئيس اللجنة القطريّة للجان أولياء أمور الطلاب العرب أحمد جبارين، وأدار الجلسة مدير لجنة قضايا التّعليم العربي عاطف معدي.

وعرَض د. شرف حسّان ورقة شاملة حول وضع التعليم حول "وضع التّعليم العربي على ضوء الفجوات العميقة في نتائج امتحانات "البيزا"، الَّتي نشرت مؤخَّرًا، بهدف الخروج بتوصيات وقراراتٍ فيما يخصّ مكانةِ التّعليم العَربيّ وتغيير السّياسات الإدارية والتربوية ومكانة التعليم العربيّ في وزارة التربية والتعليم، السُّلطات المحليّة ومؤسَّسات تأهيل المعلِّمين، التّغييرات المطلوبة في المضامين والمناهج وكتب التّدريس وضرورة بناء خطّة إستراتيجيَّة شموليّة لسَدِّ الفجوات والنهوض بالتّعليم العربي.

وعقب على النتائج المحاضر والمشرف الأكاديمي للدراسات العليا في الجامعة العربية الأميركية في جنين، بروفيسور خالد أبو عصبة، ومديرة قسم التربية والتعليم في مجلس محلي جديدة- المكر، هزار شبل، ورئيس مجلس دبورية المحلي، زهير يوسف.

كما خصَّصت في المؤتمر جلسة لعرضِ ومناقشة نتائج البحث الَّذي أَعدَّه د. مروان أَبو غَزالة حول "السّياسة اللُّغويَّة في السُّلطات المحليّة العربيّة"، بمشاركة رؤساء سُلطات محلية ومديري أَقسام تربية وتعليم ومحاضرين وباحثين، وعقب على البحث، رئيس بلدية عرابة، عُمر واكد نصّار، مدير قسم التربيّة والتعليم في بلدية سخنين، نبيه أبو صالح، والمربية والمحاضرة هديل كيال.

ولخّص المؤتمر المستشار للقضايا الإدارية والتربوية في السُلطات المحلية وعضو لجنة إدارة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، راجي منصور.