إصابات في مواجهات مع الاحتلال في الضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عشرات الفلسطينيين، بحالات اختناق، اليوم الخميس، وسط الضفة الغربية المحتلة، جراء تفريق الجيش الإسرائيلي وقفة للتنديد باستمرار اعتقال أسير فلسطيني مضرب عن الطعام.
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرقت وقفة أمام معتقل "عوفر" غربي رام الله، منددة باعتقال أحمد زهران، إداريًا (بدون تهمة).
وأضاف الشهود، إن مواجهات اندلعت بين الشبان والقوات الإسرائيلية، استخدم خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت، وقنابل الغاز المسيل للدموع. وأشار الشهود إلى أن الاحتلال اعتقل فلسطينيا خلال المواجهات.
وقال مسعفون ميدانيون إنهم قدموا العلاج لعشرات المصابين بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.
ويخوض الأسير زهران إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري، منذ 88 يوما.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا، وأصابت العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت على مدخل مخيم العروب شمال الخليل.
وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت عند مدخل مخيم العروب، أطلقت قوات الاحتلال خلالها وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، كما اعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد.
والاعتقال الإداري؛ قرار دون محاكمة، تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر.
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