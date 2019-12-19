شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المحكمة العليا في عدن تصدر 28 حكماً قضائياً والان مع التفاصيل

الخميس 19 ديسمبر 2019 أصدرت المحكمة العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، في مقرها بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المحكمة، القاضي، حمود عبدالحميد الهتار، 28 حكماٌ قضائياً مدنياً وجزائياً وشخصياً وتجارياً .

Advertisements وبحسب مصدر قضائي، فإن المحكمة نقضت 12 حكماً لمخالفتها نصوص القانون، وأقرت (١٦) حكما" لموافقتها صحيح القانون اعمالا" لرقابتها القانونية على المحاكم الإبتدائية والإستئافية. تجدر الإشارة إلى أن الشرعية كانت قد نقلت مقر المحكمة العليا إلى العاصمة عدن بعد الإجراءات المخالفة التي إتخذتها ميليشيا الحوثي في صنعاء ومحاولتها الإستيلاء على المحكمة بتعيين قضاة موالين لهم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. المحكمة العليا في عدن تصدر 28 حكماً قضائياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.