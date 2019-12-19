شكرا لقرائتكم خبر عن بضربتين صاروخيتين.. مقتل 8 «دواعش» في بغداد والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت الخلية في بيان صحفي بأن مفرزة للصواريخ قامت بمعالجة مجموعة مكونة من خمسة إرهابيين يستقلون ثلاثة دراجات نارية أثناء دخولهم إلى أحد الأوكار في جبل "قره جوغ" بقاطع قيادة عمليات صلاح الدين مما أسفر عن مقتلهم جميعاً.
وأوضحت أن مفرزة الصواريخ ذاتها تمكنت من معالجة مجموعة إرهابية ثانية أثناء محاولتها إخلاء جثث القتلى في الموقع المذكور، مما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم.
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