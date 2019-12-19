شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يطالب بحظره.. حرب ألمانية على «حزب الله» والان نبدء بالتفاصيل

ناشد البرلمان الألماني "بوندستاج" الحكومة الاتحادية حظر نشاط جماعة حزب الله في ألمانيا.

وأقر البرلمان الألماني، اليوم الخميس، مذكرة تنادى بذلك، وافقت عليها الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم في ألمانيا، فيما امتنع عن التصويت كل من حزب البديل من أجل ألمانيا "إيه إف دي" اليميني المعارض وحزبي اليسار والخضر المعارضين.

وجاء في المذكرة التي صادق عليها البرلمان الألماني، اليوم، والمقدمة من الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم: "البرلمان الألماني يناشد الحكومة الاتحادية فرض حظر على نشاط جماعة حزب الله، كي لا يتم التسامح إزاء أي نشاط في ألمانيا يتم من جانب ممثلين للتنظيم الذي يعارض أفكار التفاهم بين الشعوب".

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أدرج الجناح العسكري على قائمة الإرهاب في عام 2013، ولكن بريطانيا صنفت التنظيم برمته على أنه تنظيم إرهابي في مارس الماضي، وتبعت ذلك هولندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.