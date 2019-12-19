شكرا لقرائتكم خبر عن «غارات وهمية».. الاحتلال يواصل انتهاك سيادة لبنان والان نبدء بالتفاصيل

واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية خارقا قرار مجلس الأمن رقم 1701. وأفادت مصادر أمنية، اليوم، أن مقاتلات حربية إسرائيلية حلقت في أجواء العاصمة بيروت ونفذت غارات وهمية ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.

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