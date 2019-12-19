شكرا لقرائتكم خبر عن «غارات وهمية».. الاحتلال يواصل انتهاك سيادة لبنان والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت مصادر أمنية، اليوم، أن مقاتلات حربية إسرائيلية حلقت في أجواء العاصمة بيروت ونفذت غارات وهمية ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.
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