بالصور.. حملات تنظيف داخل المطعم التركي وقرب ساحة التحرير

تنشر الخليج 365، صوراً لحملات تنظيف داخل المطعم التركي وقرب ساحة التحرير. وقالت أمانة بغداد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم القيام بحملة لتنظيف وتوزيع الحاويات وأكياس النفايات داخل المطعم التركي وساحة التحرير وسط بغداد". وأكدت الامانة "استمرار كوادرها بحملات التنظيف والغسل وتوزيع الحاويات وأكياس النفايات بالتعاون مع عدد من المتطوعين في ساحات التظاهر ولا سيما ساحة التحرير والشوارع المحيطة بها وبمتابعة مكتب امين بغداد".

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