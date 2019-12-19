النفط تكرم 250 عائلة من 'ذوي الشهداء'

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "دعما لعوائل شهداء العراق من أبناء القوات الأمنية والحشد الشعبي الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن والمقدسات، فأن اللجنة المركزية الخاصة بهذا الشأن قدمت وستقدم الكثير من الدعم لهذه الشرائح"، مؤكدة أن "الدعم سيستمر من خلال اللجنة".

وأوضحت الوزارة، أن "اللجنة المذكورة وبالتعاون مع المكتب الاعلامي في الوزارة نظمت اليوم احتفالية لتكريم 250 من عوائل الشهداء"، مشيرة الى "استمرار العمل في تقديم النشاطات الداعمة لهذه العوائل".

وكانت اللجنة المركزية لدعم شهداء الحشد الشعبي كرمت نهاية الشهر الماضي 400 من عوائل الشهداء في احتفالية نظمها المكتب الاعلامي في الوزارة.