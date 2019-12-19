مقتل شخص واصابة جنديين باشتباكات 'عشائرية' في ديالى

افاد مصدر امني، الخميس، بمقتل شخص واصابة جنديين باشتباكات "عشائرية" في ناحية ابي صيدا بديالى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصا من الاهالي قتل واصيب جنديان من الجيش بإشتباكات عشائرية في ناحية ابي صيدا"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
يذكر أن بغداد ومحافظات عدة تشهد بين فترة وأخرى نزاعات عشائرية ومشاجرات، تتطور في بعض الحالات الى المواجهات المسلحة، تسفر عن قتلى وجرحى.
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