الإعلام الأمني تعلن تدمير أوكار وانفاق لـ'داعش' قرب بحيرة حمرين

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن تدمير أوكار وانفاق لـ"داعش" قرب بحيرة حمرين.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "طائرات الـ F_16 العراقية تنفذ ضربات جوية، قرب بحيرة حمرين في سلسلة جبال حمرين".

وأضافت أن الضربات "تسفر عن تدمير أوكار وانفاق تستخدم من قبل عناصر داعش، وقد قتل جميع الإرهابيين الذين كانوا بداخلها".