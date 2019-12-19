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كشفت عارضة الأزياء ونجمة مسلسل "Keeping Up With The Kardashians"، كيندل جينر، 24 عاماً، أنّه طُلب منها إبراز أجزاء حميمة من جسدها في عرض الأزياء الأوّل لها.
ووفقا لموقع "دايلي ميل" البريطاني، تتفوّق كيندل، وهي عارضة الأزياء الأغنى في العالم، على نايومي كامبل وكايت موس.
وفي وقت سابق، قالت عارضة الأزياء نايومي كامبل لجينر إنّها ستضطر إلى ارتداء الزيّ الذي سيُفرض عليها.
وفي حديثها مع حبيبها السابق، هاري ستايلز، الذي كان يقف بالقرب من جيمس كوردن في برنامج "لايت شو" مساء يوم الثلثاء، قالت كيندل: "لربما كانت أمي (كريس جينر) ستقول الشيء نفسه".
ثمّ أضافت جينر: "كنت في الثامنة عشرة عندما طُلب منّي خلع القميص". فهذا ما قمت به.
وفي وقت لاحق، شارك المغني في فرقة "وان دايركشن" السابقة في لعبة "Spill Your Guts" الجريئة، إذ عرضت كيندل عليه مجموعة من البطاقات، كُتب على أحدها ما يلي: "أي من الأغاني في ألبومك الأخير قد كُتبت لي"؟
فأجاب: "I am dying to know this".
كانت هذه تفاصيل خبر كيندل جنير: في هذا العمر طلبوا منّي خلع القميص! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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