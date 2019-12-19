مسؤولون أميركيون يحذرون من هذا الكلب... والسبب؟

يحذر مسؤولون بقطاع الصحة الأمريكي من الكلاب خاصة تلك الجراء الجميلة الصغيرة المعروضة في متاجر الحيوانات الأليفة.
وحسب "رويترز" أفادت مذكرة صادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي بأن بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية الشائعة أصابت بالمرض 30 شخصا هذا العام، دخل أربعة منهم المستشفى والسبب على الأرجح هو الجراء.
وأصاب هذا الانتشار 113 شخصا بالمرض في 17 ولاية في الفترة من يناير/ كانون الثاني عام 2016 إلى يناير 2018 واحتاج 23 منهم إلى تلقي العلاج بالمستشفى.
وفي الانتشار الراهن قالت المراكز إنها قابلت 24 من المرضى وإن 21 منهم قالوا إنهم اتصلوا بجراء منهم 15 اتصلوا بجراء من متاجر بيع الحيوانات الأليفة.
وكان 12 من المصابين على اتصال بحيوانات من سلسلة متاجر بتلاند منهم خمسة يعملون بالمتاجر.
وقالت بتلاند ومقرها أوهايو في بيان إنها اتخذت مجموعة من الخطوات الوقائية التي أوصى بها مسؤولو الصحة العامة منذ انتشار عام 2016.
وفي المرتين قالت الشركة إن هذه السلالة من البكتيريا لم تنشأ من أي من متاجرها.
وأوصى مسؤولو الصحة أصحاب الكلاب بالمواظبة على غسل أيديهم بعد ملامسة كلابهم أو تنظيف أماكنها وفحصها لدى البيطريين بشكل دوري وقالوا "لا تترك الكلب يلعق وجهك أو المنطقة المحيطة بفمك".
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