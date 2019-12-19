نقابة معلمي كربلاء تدعو لعودة التلاميذ الى مدارسهم وترك الخيار لطلبة الثانوية

أعلنت نقابة معلمي كربلاء، اليوم الخميس، الاتفاق مع المتظاهرين على اقناع ذوي طلبة المراحل الابتدائية بارسال ابنائهم لاستئناف الدوام، وترك الخيار لطلبة الثانوية، فيما اشارت إلى اعتقال عدد ممن تعرضوا إلى المدارس في المحافظة.
وأضافت، أنه "تم الاتفاق على ادانة التجاوزات التي حصلت خلال اليومين الماضيين وإصدار بيان باسم الناشطين يتضمن ذلك، والعمل على إقناع العوائل على ارسال تلاميذ المدارس الإبتدائية إلى مدارسهم، وقيام مديرية تربية كربلاء بإصدار اعمام إلى جميع مدارس المحافظة، فضلا عن الإتفاق مع قيادة شرطة كربلاء على حماية المدارس وقيام المتظاهرين بإصدار بيان يوضح فيه عزل كل من يحاول تشويه سلمية التظاهرات ورفض حرفها عن مساراتها السلمية والحضارية".
وتابعت: "كما تم الاتفاق على ادامة زخم التظاهراتـ فضلا عن ترك الخيار لطلبة المراحل الثانوية بالعودة إلى مقاعد الدراسة، علما ان جميع أعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية متواجدون في مدارسهم وبدورها ستقوم مديرية التربية بإعمام ذلك".
وأعلنت نقابة معلمي كربلاء، "قيام القوات الأمنية باعتقال عدد ممن تعرضوا إلى المدارس في كربلاء"، مؤكدة أن "نقابة المعلمين معنية بالملاكات التعليمية والتدريسية ولا تمانع من عودة الدوام لكن يعلم الجميع أن الطلبة هم من يمتنعون من الإلتحاق بالدراسة وفق رغبتهم".
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