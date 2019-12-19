نتائج مشرفة للعراق في بطولة آسيا للمواي تاي

2019-12-19 | 13:48
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حقق المنتخب الوطني للعبة المواي تاي القتالية، نتائج مشرفة في اليوم الثاني لبطولة آسيا المقامة منافساتها في أبو ظبي.
وفاز اللاعب البطل سلام صالح بوزن (51) كغم لفئة المتقدمين الهندي ايشان داز بنتيجة ثلاث جولات دون مقابل ليتأهل الى دور شبه النهائي.
ونجح البطل اياد عبد الهادي بوزن (54) كغم متقدمين، في الفوز على اللاعب الاردني قيس الجمالي والتأهل الى دور شبه النهائي من البطولة، حيث يعد هذا الفوز هو الثاني للاعب.
وتستمر البطولة الاسيوية لغاية الثاني والعشرين من الشهر الحالي بمشاركة اكثر من (300) لاعب ولاعبة يمثلون (26) دولة أسيوية.
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