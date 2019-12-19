الملك سلمان للسيسي: حريصون على تعزيز التعاون الإستراتيجي

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز أطر التعاون الإستراتيجي مع مصر على مختلف الأصعدة.

وشدد الملك سلمان، في رسالة بعثها إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على أهمية مواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرسالة قام بتسليمها وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الدكتور عصام بن سعيد، خلال استقبال الرئيس المصري له الخميس بالقاهرة.

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ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان صحفي أن الرسالة تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

كما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن السفير بسام راضي، قوله إن السيسي طلب نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي، مؤكدا الطابع الخاص والأخوي الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لا سيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.





كما أعرب السيسي في هذا الصدد عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلاً عن تدعيم أواصر التضامن العربي.