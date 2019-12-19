"الشباب" الإرهابية تختطف 4 عمال بناء شرقي كينيا

أكدت السلطات المحلية في إقليم وجير شمال شرقي كينيا، الخميس، أن إرهابيي حركة الشباب اختطفوا 4 أشخاص من عمال البناء من ضواحي المدينة.

وقال نائب مفوض مقاطعة واجير الشرقية عمر باجه، في حديث صحفي، إن "الحادث وقع، مساء الأربعاء، بينما كان الضحايا يقومون ببناء الطرق بين ريبا وكونتون".

وأضاف: "يمكنني أن أؤكد أن 4 أشخاص كانوا يقومون ببناء الطرق في منطقة ويل جراس في مقاطعة واجير اختطفوا على أيدي مسلحي حركة الشباب الإرهابية".

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وذكرت صحيفة "ديلي نيشن" المحلية أن "أحد الضحايا وهو سائق، تمكن من الفرار من المهاجمين".

وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، في بيان، على موقع تابع لها أنها اعتقلت عمالا كينيين وعربتين.

وبداية الأسبوع أعلنت حركة الشباب الصومالية في بيان أنها قتلت أكثر من 5 كينيين في عملية نفذتها في قرية بالإقليم الشمالي الشرقي للبلاد.

وقالت في بيان، إن عناصرها قتلوا 9 كينيين كانوا يعملون لدى الحكومة في قرية هربول على بعد 30 كيلومترا من مدينة غارسا شمال شرقي البلاد".

ولم يصدر تعليق من السلطات الكينية على الحادث، فيما تتزايد التحذيرات باحتمال تصعيد حركة الشباب هجماتها على الإقليم الشمالي الشرقي المتاخم للصومال.