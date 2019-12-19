تراجع شعبية "العدالة والتنمية".. هل سئم الشعب التركي من أردوغان؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في تركيا، ألقت بظلالها على شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم.

مسئول في مؤسسة أبحاث تركية، أكد تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم في الشارع بالفترة الأخيرة، متوقعا أن تذهب نسبة من الأصوات التي اختارت العدالة والتنمية إلى حزب المستقبل بقيادة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود اوغلو، وحزب علي باباجان المنتظر الإعلان عنه.



المدير الاستشاري لمؤسسة “MAK” التركية للدراسات واستطلاعات الرأي، محمد علي كولات، قال إن نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة توضح أن “25% من الناخبين الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية في انتخابات رئاسة الجمهورية في 24 يونيو/ حزيران، باتوا مترددين في قرار التصويت من جديد للحزب”.



يشار إلى أن داود أوغلو أعلن عن تأسيس حزبه “المستقبل” يوم الجمعة الماضي، ومن المنتظر أن يعلن علي باباجان عن حزبه الجديد مطلع العام القادم، وفق ما كشف في حوار تلفزيوني.

