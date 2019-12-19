البرلمان الألماني يوصي بأغلبية كبيرة بحظر حزب الله

أوصى البرلمان الألماني، الخميس، بأغلبية كبيرة، الحكومة، بحظر أنشطة حزب الله الإرهابي بشكل كامل في الأراضي الألمانية.

وصوتت الكتل البرلمانية للاتحاد المسيحي "يمين وسط- حاكم"، والحزب الاشتراكي الديمقراطي "يسار وسط- مشارك في الحكومة"، والحزب الديمقراطي الحر "يمين وسط" لصالح القرار الذي يوصي الحكومة الفيدرالية بحظر أنشطة حزب الله بشكل كامل في الأراضي الألمانية.

وكانت الكتل البرلمانية للاتحاد المسيحي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر قدمت مشروع القرار الذي صوت عليه البرلمان، في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وبالإضافة للتوصية بالحظر، يطالب مشروع القرار أيضا بمراقبة أنشطة أنصار حزب الله في ألمانيا، ووضعهم تحت طائلة القانون، ومكافحة عمليات غسيل الأموال، وجمع التمويل للعمليات الإرهابية التي يقوم بها الحزب في الأراضي الألمانية.

وفي وقت سابق، الخميس، قال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، ماتيس ميدلبرغ: "من غير المقبول شن حزب الله حربا إرهابية في الشرق الأوسط"، مضيفا "عمليات الحزب ممولة عن طريق أنشطة إجرامية عالمية".

وتابع "نطالب الحكومة الفيدرالية بحظر كل أنشطة حزب الله في ألمانيا، ومعاقبة عناصره المخالفة للقانون".

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ومضى قائلا "يجب وضع حزب الله على لائحة الإرهاب الأوروبية"، مضيفا "هذه الخطوة ستجمد أموال وأصول حزب الله في أوروبا".

بدوره، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في تصريحات لشبكة التحرير الألمانية "خاصة"، نشرتها اليوم "حزب الله يرفض حق إسرائيل في الوجود، ويهدد بالعنف والإرهاب، ويواصل تطوير ترسانته الصاروخية ويدعم حملة بشار الأسد الوحشية ضد شعبه".

وتابع "الواقع السياسي في لبنان معقد، ومع ذلك لا ينبغي أن يمنعنا ذلك من تنفيذ حكم القانون في ألمانيا، لمعالجة الأنشطة الإجرامية والإرهابية لحزب الله".

وفي تقرير نشرته أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت مجلة "دير شبيجل" الألمانية الموثوقة إن الحكومة الألمانية تخطط لحظر المليشيا اللبنانية بعد أن وافقت وزارات الخارجية والداخلية والعدل على الخطوة.

وكنتيجة للحظر، ستتعاطى السلطات الألمانية مع أنشطة وعناصر حزب الله في ألمانيا مثلما تتعاطى مع أنشطة وعناصر "داعش"، وفق المجلة.

يذكر أن بريطانيا صنفت مليشيا حزب الله على أنها تنظيم إرهابي في مارس/آذار الماضي، وتبعت بذلك هولندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وتفترض الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) أن هناك نحو 1050 عضوا وتابعا لجماعة حزب الله في ألمانيا.