محكمة سعودية: منفذ حادث الطعن بالرياض تلقى التكليف من "القاعدة" باليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية، الخميس، إن المتهم بتنفيذ حادث الطعن أثناء فعالية ترفيهية بالرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تلقى تكليفه من أحد قادة تنظيم القاعدة باليمن.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للنظر في قضية المتهمين بحادثة الطعن التي وقعت في حديقة الملك عبدالله بـ"حي الملز" الشهر الماضي، أثناء تقديم عرض مسرحي ضمن فعاليات موسم الرياض.
وضمت لائحة الاتهام، تنفيذ هجوم إرهابي مسلح بآلة حادة على إحدى الفرق الاستعراضية، وطعن أحد أفرادها وكذلك حارس أمن، ما أدى لإصابتهما بجروح قطعية، وإحداث الفوضى والرعب بين الحضور، محاولاً إرغام السلطات على الامتناع عن القيام بأعمال الترفيه، مع تحريض الآخرين على الامتناع عن القيام بأعمال الترفيه.
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