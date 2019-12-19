قالت الملكة إليزابيث اليوم الخميس في معرض شرحها للخطوط العريضة لبرنامج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الأولوية الرئيسية هي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير كانون الثاني ثم التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد وغيره من الاقتصادات العالمية الرائدة.
وفي احتفال بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة بعد فوز جونسون بالانتخابات العامة الأسبوع الماضي، أدرجت إليزابيث قائمة بملامح وخطط برنامج الحكومة.
وقالت لأعضاء البرلمان "أولوية حكومتي هي مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير".
وأضافت "سيسعى الوزراء بعد ذلك إلى إقامة علاقة مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بناء على اتفاقية تجارة حرة تعود بالنفع على المملكة المتحدة بأكملها. وسيبدأون أيضا مفاوضات تجارية مع الاقتصادات العالمية الرائدة الأخرى."
كانت هذه تفاصيل خبر الملكة إليزابيث: الخروج من الاتحاد الأوروبي بنهاية يناير على رأس أولويات الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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