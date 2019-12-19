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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السراج يطلب تدخل تركيا لحمايته ومساندته في مواجهة الجيش الليبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قالت مصادر ليبية أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج سيطلب من تركيا إرسال قوات إلى ليبيا.
وبحسب قناة العربية، فقد أفادت وسائل اعلام تابعة لحكومة الوفاق بموافقة السراج على طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال قوات من الجيش التركي إلى طرابلس لمساندته بوجه الجيش الليبي.
وكانت تركيا قد أبدت إستعدادها في إرسال قوات لمساندة ميليشيا حكومة الوفاق وذلك ضمن الإتفاق الأمني والعسكري الموقع بين الجانبين والذي يرفضه الجيش الليبي والبرلمان .
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