شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السراج يطلب تدخل تركيا لحمايته ومساندته في مواجهة الجيش الليبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قالت مصادر ليبية أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج سيطلب من تركيا إرسال قوات إلى ليبيا.

Advertisements وبحسب قناة العربية، فقد أفادت وسائل اعلام تابعة لحكومة الوفاق بموافقة السراج على طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال قوات من الجيش التركي إلى طرابلس لمساندته بوجه الجيش الليبي. وكانت تركيا قد أبدت إستعدادها في إرسال قوات لمساندة ميليشيا حكومة الوفاق وذلك ضمن الإتفاق الأمني والعسكري الموقع بين الجانبين والذي يرفضه الجيش الليبي والبرلمان .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السراج يطلب تدخل تركيا لحمايته ومساندته في مواجهة الجيش الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.