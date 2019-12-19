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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعتقال قيادي بارز في الحشد الشعبي بالعراق بمساعدة أمريكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قالت مصادر أمنية عراقية، أن قوات مشتركة "عراقية - أمريكية" إعتقلت اليوم الخميس، قياديًا بارزًا في الحشد الشعبي، بمحافظة الأنبار غربي العراق؛ بتهمة ”الإرهاب“.
ونقل موقع إرم نيوز عن مصدر أمني عراقي، "إن عملية إنزال جوي في بلدة البغدادي، غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار، اعتقلت القيادي في الحشد العشائري نصير العبيدي" .. مشيرة إلى أن عملية الإنزال نفذت، فجر اليوم الخميس، من قبل قوة عراقية في جهاز مكافحة الإرهاب، بمشاركة قوات أمريكية .
وأوضح المصدر أن عملية الاعتقال جاءت وفق مذكرة قبض صادرة بحق العبيدي؛ بتهمة الإرهاب .
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أن ”العبيدي متهم بجرائم قتل ضد المدنيين، ومتورط أيضًا في قصف قواعد عسكرية، تتواجد بها قوات التحالف الدولي“، من بينها قاعدة ”عين الأسد“، التي يتواجد فيها المئات من القوات الأمريكية، وتعرضت مؤخرًا لهجومين بالصواريخ.
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