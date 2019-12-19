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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محكمة سعودية تنظر في قضية الإعتداء على فرقة استعراضية بموسم الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
بدأت اليوم المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، النظر في قضية المتهمين في حادثة الطعن التي حصلت في حديقة الملك عبدالله في الملز لإحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض.
وقالت صحيفة سبق الإلكترونية السعودية أنه تم عرض الدعوى على المتهمين، وتوكيل محامٍ لهم على نفقة وزارة العدل.
ووجهت للمتهم الأول عدة تهم من ضمنها: التخطيط والرصد لفعاليات موسم الرياض، وهجومه الإرهابي على الفرقة الاستعراضية، والإقدام على طعن أفراد الفرقة وحارس أمن، إضافة لانتمائه لتنظيم ”القاعدة“ في اليمن، والمصنف ضمن التنظيمات الإرهابية، ومشاركته معهم بالقتال.
أما المتهم الثاني فوجهت له تهمة التستر على الإرهابي، وعلمه بمشروع الجريمة الإرهابية، بحسب الصحيفة.
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