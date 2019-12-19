محكمة سعودية تنظر في قضية الإعتداء على فرقة استعراضية بموسم الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بدأت اليوم المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، النظر في قضية المتهمين في حادثة الطعن التي حصلت في حديقة الملك عبدالله في الملز لإحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض.



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وقالت صحيفة سبق الإلكترونية السعودية أنه تم عرض الدعوى على المتهمين، وتوكيل محامٍ لهم على نفقة وزارة العدل.

ووجهت للمتهم الأول عدة تهم من ضمنها: التخطيط والرصد لفعاليات موسم الرياض، وهجومه الإرهابي على الفرقة الاستعراضية، والإقدام على طعن أفراد الفرقة وحارس أمن، إضافة لانتمائه لتنظيم ”القاعدة“ في اليمن، والمصنف ضمن التنظيمات الإرهابية، ومشاركته معهم بالقتال.

أما المتهم الثاني فوجهت له تهمة التستر على الإرهابي، وعلمه بمشروع الجريمة الإرهابية، بحسب الصحيفة.