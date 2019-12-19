اشار النائب ​ادي دمرجيان​ الى انه "نزولا عند رغبة أهلي في زحلة، ونظرا الى المخالفات الدستورية والميثاقية والأصولية، واحتراما لإرادة أهلنا الصادقة، لن أشارك في ​الاستشارات النيابية​ الملزمة اليوم".

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كانت هذه تفاصيل خبر دمرجيان: لن أشارك في الاستشارات الملزمة احتراما لإرادة الزحليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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