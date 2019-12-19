كتلة "اللقاء التشاوري" تسمي حسان دياب لرئاسة الحكومة

اعلن النائب فيصل كرامي باسم كتلة "​اللقاء التشاوري​" تسمية الوزير السابق ​حسان دياب​ لتشكيل حكومة انقاذية. ولفت كرامي الى انه "لم يعد لبنان يحتمل الاستمرار من دون حكومة في ظل المخاطر الكارثية ولا بد من الاحتكام للدستور والاليات الدستورية"، مشيرا الى انه "بعد التداول والتواصل مع دياب الاتي من خلفية اكاديمية مشهود لها ويعتبر من خارج الطبقة السياسية ونظيف الكف ويفترض انه يلبي مطلب اساسي من مطالب الانتفاضة قررنا تسميته".

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