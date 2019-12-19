الجيش: توقيف مواطنَين في المنصف لتعاطيهما المخدرات وترويجها وضبط كمية كبيرة منها

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "دورية من ​مديرية المخابرات​ أوقفت في بلدة المنصف – جبيل، المواطنَين "ع. س" و"ه. د"، لإقدامهما على تعاطي ​المخدرات​ وترويجها في البلدة المذكورة، وضَبطت بحوزتهما كميّة كبيرة من المواد المخدّرة".

وأوضحت في بيان، أنّ "التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص".