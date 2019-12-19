أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "دورية من مديرية المخابرات أوقفت في بلدة المنصف – جبيل، المواطنَين "ع. س" و"ه. د"، لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها في البلدة المذكورة، وضَبطت بحوزتهما كميّة كبيرة من المواد المخدّرة".
وأوضحت في بيان، أنّ "التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف مواطنَين في المنصف لتعاطيهما المخدرات وترويجها وضبط كمية كبيرة منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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