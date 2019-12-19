أنهى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في ​بيروت​ جورج رزق، استجواب موظّفتين في "النافعة"، وأحال ملفَيهما على ​النيابة العامة​ لإبداء الرأي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القاضي رزق أنهى استجواب موظفتين في "النافعة" وأحال ملفيهما على النيابة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.