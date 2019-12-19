حنكش: نواف سلام صاحب كف نظيف وسمعة نزيهة وسيكون أفضل من شخصيات أخرى متهمة بالفساد

اكد عضو ​كتلة الكتائب​" النائب ​الياس حنكش​ أن "الناس قالت كلمتها ومطلبها معروف، وهي تريد شخصية معروفة بنزاهتها وكفاءتها وكفّها الابيض، وانطلاقاً من هذا المطلب اخترنا السفير ​نواف سلام​ ل​رئاسة الحكومة​"، معتبرا انه "ليس مسموحاً لأحد ان يعيدنا إلى مواجهات أو الى اسماء مستفزة أو الى مواجهة ​سياسة​ لا يعرف احد نتائجها، وعلى اهل ​السلطة​ ان يتعظوا ويستمعوا الى مطالب الشعب".

وفي حديث تلفزيوني، راى حنكش ان "البلد أشبه بمزرعة ولا يمكن أن نعود الى النظام الذي كنا نعيش به، ومطلبنا اليوم شخصية تنقلنا إلى مرحلة انقاذية تنقل البلد من الوضع الحالي إلى وضع أفضل"، لافتا الى ان "نواف سلام رجل محاضر بأهم ​الجامعات​ في ​العالم​، وصاحب كف نظيف وسمعة نزيهة ويمكن أن نضعه في الميزان وطبعاً سيكون أفضل من شخصيات أخرى متهمة ب​الفساد​ وهو شخصية منفصلة عن المنظومة السياسية ولا تنغمس في المصالح السياسية وهذا أفضل".