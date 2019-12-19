علوش: قرار تيار المستقبل هو بعدم المشاركة في أي حكومة حتى لو كان الحريري رئيسها

اكد عضو المكتب السياسي في ​تيار المستقبل​ النائب السابق ​مصطفى علوش​ ان "القضية لا ترتبط بشخص رئيس ​الحكومة​ المكلف بل بعنوان الحكومة"، مشيرا الى ان "تيار المستقبل كان قراره بعدم المشاركة في أي حكومة حتى لو كان رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ رئيسها".

وراى علوش ان "عدم تسهيل مهمة الحريري هو من دفعه للخروج ومن قام بذلك هو ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ و​حزب الله​".