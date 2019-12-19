علوش: قرار تيار المستقبل هو بعدم المشاركة في أي حكومة حتى لو كان الحريري رئيسها

اكد عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش ان "القضية لا ترتبط بشخص رئيس الحكومة المكلف بل بعنوان الحكومة"، مشيرا الى ان "تيار المستقبل كان قراره بعدم المشاركة في أي حكومة حتى لو كان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري رئيسها".
وراى علوش ان "عدم تسهيل مهمة الحريري هو من دفعه للخروج ومن قام بذلك هو رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وحزب الله".
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