أعلنت هيئة شؤون الإعلام في "تيار المستقبل" أنّ "جهات مجهولة تقوم بتوزيع خبر مدسوس، عبر مجموعات "الواتس أب" ومواقع التواصل الإجتماعي، يفيد بأنّ "تيار المستقبل" يدعو جميع الشباب المؤيّد والمناصر لقطع الطرقات في كلّ لبنان".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "تيار المستقبل" إذ يشدّد على أنّ هذه الدعوة مفبركة، ينبّه مرّة جديدة إلى عدم علاقته، لا من قريب ولا من بعيد، بهذا النوع من الدعوات الّتي تقف وراءها جهات مشبوهة"، داعيًا محازبيه ومناصريه ومؤيّديه في كلّ المناطق اللبنانية إلى "تكذيبها وعدم الأخذ بها".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الإعلام بـ"المستقبل" نبّهت من دعوة مفبركة لقطع الطرقات: لا علاقة للتيار بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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