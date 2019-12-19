مراقبو حماية المستهلك نظموا محضر ضبط بحق الشركة المستثمرة للسوق الحرة

نظم مراقبو ​حماية المستهلك​ في ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ ​محضر ضبط​ بالشركة المستثمرة للسوق الحرة في ​مطار بيروت​ وذلك لاعلان الشركة عن اسعار السلع ب​الدولار​ حصرا.

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