الراعي حذّر من المندسين بين شباب الانتفاضة: لتأليف حكومة إنقاذ بشكل سريع

حذّر البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، من "الفتنة الّتي يمكن أن يسبّبها المندسّون بين شباب ​الانتفاضة​، كما حصل منذ أيّام".

ولفت في بداية صلاة ​تساعية الميلاد​ المجيد في كنيسة الصرح البطريركي، إلى أنّ "صلاتنا نرفعها من أجل نجاح ​الاستشارات النيابية​، لأنّ ​لبنان​ لم يعد يحتمل أي نوع من التأجيلات والمماطلة، لذا نرفع صلاتنا على نيّة نجاح الاستشارات النيابية ومن بعدها تأليف حكومة إنقاذ بشكل سريع، حكومة تُرضي الشعب وتكون مقبولة من ​المجلس النيابي​"، مركّزًا على أنّ "ورجاءنا كبير بالله، فهو قادر على مسّ الضمائر، وتحريك العقول والإرادات عند المسؤولين من أجل إنجاز الاستشارات والتكليف، والتشكيل".

وشدّد البطريرك الراعي، على "أنّنا لا ننسى في صلاتنا اليوم، شباب الانتفاضة، كي يحميهم الله من المندسّين الّذي يوقدون الفتنة في كلّ مرة، ويشوّهون صورة الانتفاضة الثقافيّة والحضارية والفكريّة، فرجاؤنا أن يبقوا هؤلاء الشباب على هذه الصورة وأن يتحلّوا بالإيمان".

من جهة ثانية، التقى الراعي سفير مصر الجديد في لبنان ​ياسر علوي​، في زيارة برتوكوليّة مع بداية تولّيه لمهامه الجديدة في لبنان، وقد تمنّى أن يتخطّى لبنان أزمته الحاليّة في وقت سريع.

كما استقبل الإعلامية ​داليا داغر​ والأب ​هاني طوق​، حيث جرى الحديث عن الـ"تيليتون" الّذي سيُقام يوم الاثنين المقبل 23 كانون الأول 2019 عبر شاشة الـ"أو تي في".