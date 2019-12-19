قرار باقفال معاصر الزيتون في كفور العربي ودوما موقتا

عقد اجتماع طارىء في اتحاد بلديات منطقة ​البترون​ تناول أزمة انقطاع ​المياه​ عن بلدات وقرى المنطقة منذ حوالى الاسبوع بسبب تسرب مادة زيبار الزيتون من المعاصر الى وادي نهر الجوز ومجرى النهر وروافد نبع دله والغواويط الذي يغذي المنطقة بمياه الشفه والري.

واتفق المجتمعون على اتخاذ قرارات حاسمة تفاديا لأي ضرر صحي وبيئي أو أي نتائج وانعكاسات سلبية على حياة المواطنين.

من جهته اتخذ قائمقام البترون قرارا قضى بإقفال معاصر الزيتون في كفور العربي ودوما بصورة موقتة ولحين تركيب محطة تكرير مختصة بمعالجة مادة الزيبار في المعاصر. وتم إبلاغ القرار لسرية درك ​أميون​ لتكليف من يلزم لتنفيذ القرار وإجراء المقتضى في أسرع وقت.