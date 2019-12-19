الحجار: تقدمت بإخبار عن جمعية حفظ الطاقة بانتحال صفة حكومية

اعلن النائب ​محمد الحجار​، انه "‏تقدمت اليوم بإخبار لدى النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ حول قيام جمعية "المركز اللبناني لحفظ الطاقة"، المتخذة مركزا لها في ​وزارة الطاقة والمياه​، بإنتحال صفة حكومية خلافا للقوانين والأصول، وسجلته تحت الرقم 8959/2019".

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