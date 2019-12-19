الجيش: 6 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت حرمة الأجواء اللبنانية أمس

ذكرت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 18 كانون الأول 2019 الساعة 11:10، الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​ و​البقاع الغربي​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 18:55 من فوق البلدة المذكورة".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "عند الساعة 11.55، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 18:10 من فوق البلدة المذكورة"، مبيّنةً أنّ "عند الساعة 12:50، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​بيروت​ وضواحيها و​بعبدا​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 17:20 من فوق البلدة المذكورة".

وأوضحت المديرية أنّ "عند الساعة 18:05، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 18:30 من فوق البلدة المذكورة. وعند الساعة 19:10، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الشوف​، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 19 كانون الأول 2019 الساعة 00:35 من فوق بلدة ​علما الشعب​".

كما أشارت إلى أنّ "عند الساعة 21:35، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22:40 من فوق بلدة رميش".