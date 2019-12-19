العربية: البرلمان الألماني يصوت بأغلبية كبيرة على تمرير قانون حظر حزب الله

افادت قناة "العربية" بأن "البرلمان الألماني صوت بأغلبية كبيرة على تمرير قانون حظر حزب الله".
ونقلت العربية عن وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس، تأكيده أنّ "الوضع في لبنان معقّد، لكن لا يجب أن يحول دون منع أعمال "حزب الله" الإرهابيّة".
وركّز في كلمة له خلال بدءالبرلمان الألماني بالتصويت على حظر "حزب الله، على أنّ "الحزبيتصرّف كأداة للرئيس السوري بشار الأسد في أعمال القمع ضدّ شعبه".
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