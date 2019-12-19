العربية: البرلمان الألماني يصوت بأغلبية كبيرة على تمرير قانون حظر حزب الله

افادت قناة "العربية" بأن "​البرلمان الألماني​ صوت بأغلبية كبيرة على تمرير قانون حظر ​حزب الله​".

ونقلت العربية عن وزير الخارجية الألمانية ​هايكو ماس​، تأكيده أنّ "الوضع في ​لبنان​ معقّد، لكن لا يجب أن يحول دون منع أعمال "حزب الله" الإرهابيّة".

وركّز في كلمة له خلال بدءالبرلمان الألماني بالتصويت على حظر "حزب الله، على أنّ "الحزبيتصرّف كأداة للرئيس السوري ​بشار الأسد​ في أعمال القمع ضدّ شعبه".