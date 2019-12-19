حواط: ما يجري من استشارات اليوم مسرحية سيئة الإخراج فيها تجاوز للأصول والقواعد

شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​زياد حواط​، على أنّ "ما يجري من استشارات نيابيّة اليوم مسرحيّة سيّئة الإخراج، فيها تجاوز لكلّ الأصول والقواعد".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "تعيين كامل المواصفات مفضوح بسطوة ​السلاح​. بئس هذا الزمن".