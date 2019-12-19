شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط، على أنّ "ما يجري من استشارات نيابيّة اليوم مسرحيّة سيّئة الإخراج، فيها تجاوز لكلّ الأصول والقواعد".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "تعيين كامل المواصفات مفضوح بسطوة السلاح. بئس هذا الزمن".
كانت هذه تفاصيل خبر حواط: ما يجري من استشارات اليوم مسرحية سيئة الإخراج فيها تجاوز للأصول والقواعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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